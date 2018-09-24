Украине важна поддержка Константинопольской Церкви-Матери, - Порошенко

Как написал в воскресенье, 23 сентября, на своей страничке в социальной сети глава государства, он благораден Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за твердую и неизменную позицию о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.

Для нас очень важна поддержка Константинопольской Церкви-Матери. Вместе с десятками миллионов украинских православных молюсь за решение о предоставлении автокефалии, делаю и сделаю для этого все от меня зависящее, - написал президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Вселенский Патриарх Варфоломей в воскресенье сделал важное заявление, которое в очередной раз показало позицию "Матери-Церкви": Украина скоро получит Автокефалию, потому что это ее право, - заверил он.