21:15 24.09.2018 | Политика | Новости
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Трамп анонсировал в ближайшее время новую встречу с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет "совсем скоро".

Трамп анонсировал в ближайшее время новую встречу с Ким Чен Ыном

Об этом лидер США заявил в понедельник, 24 сентября, во время своего выступления в Организации объединенных наций. При этом Трамп сообщил, что отношения с КНДР значительно улучшились.

Сейчас секретарь Государственного департамента Майк Помпео разрабатывает детали второй встречи с северокорейским лидером, - пояснил президент. Вместе с тем он не назвал места и времени встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь США Майк Помпео на прошлой неделе заявил, что Соединенные Штаты готовы возобновить переговоры с Северной Кореей, после того, как Пхеньян пообещал демонтировать свои основные ракетные установки и закрыть свой главный ядерный комплекс в Йонбене.

Помпео рассказал, что он пригласил министра иностранных дел Северной Кореи встретиться в Нью-Йорке для завершения денуклеаризации КНДР к январю 2021 года.


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