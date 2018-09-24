Так называемого "замминистра" из оккупированного Крыма не пустили на сессию ООН

В понедельник,24 сентября, ему было отказано в выдаче въездной визы. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России, Аблятипов собирался принять участие в 39-й сессии Совета Организации объединенных наций по правам человека, которая проходит в Женеве.

При этом в российском МИДе выразили сожаление, что Швейцария не прислушалась к их обращениям и лишила ее представителя права донести Совету ООН по правам человека "реальную картину происходящего на полуострове Крым".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, большинство стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму, которое состоялось накануне в формате Appia, выразили поддержку целостности Украины.