22:15 24.09.2018 | Политика | Новости
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Так называемого "замминистра" из оккупированного Крыма не пустили на сессию ООН

Власти Швейцарии не пустили в страну так называемому "заместителю министра образования, науки и молодежи" оккупационного Россией Крыма Айдера Аблятипова.

Так называемого

В понедельник,24 сентября, ему было отказано в выдаче въездной визы. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России, Аблятипов собирался принять участие в 39-й сессии Совета Организации объединенных наций по правам человека, которая проходит в Женеве.

При этом в российском МИДе выразили сожаление, что Швейцария не прислушалась к их обращениям и лишила ее представителя права донести Совету ООН по правам человека "реальную картину происходящего на полуострове Крым".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, большинство стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму, которое состоялось накануне в формате Appia, выразили поддержку целостности Украины.


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