Сийярто пригрозил Украине зеркальным ответом на высылку венгерского консула

Об этом в воскресенье, 23 сентября, перед отлетом в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

При этом глава венгерского МИДа выразил надежду, что страны смогут избежать такого сценария. По его словам, во вторник он планирует встретиться со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и обсудить то, что он назвал "новым импульсом за антивенгерской агитацией в Украине".

Вместе с тем на вопрос журналистов, как Венгрия поступит, если Украина вышлет одного из венгерских консулов, Сийярто отметил, что "Венгрия может выслать украинского дипломата подобного ранга".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Павел Климкин сообщил, что венгерский консул, который фигурирует в скандале о выдаче украинцам венгерских паспортов в Берегово, в любом случае вернется в Венгрию.