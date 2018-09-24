19:32 24.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко провел телефонный разговор с лечащим врачом активиста Михайлика

В результате многочисленных нападений в Одессе президент Украины Петр Порошенко поинтересовался состоянием здоровья активиста Олега Михайлика. По этому поводу глава государства сделал телефонный звонок главному врачу Городской клинической больницы №1 города Одесса Евгению Григорьеву и узнал, как себя чувствует пострадавший.

Порошенко провел телефонный разговор с лечащим врачом активиста Михайлика

Об этом передает пресс-служба гаранта страны.

Сообщается, что во время телефонного разговора Порошенко выразил огромную благодарность вроачам за предоставленную активисту помощь.

Кроме того, глава государства также позвонил генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы узнать все подробности расследования по этому делу.

По предварительным данным, в настоящее время расследование ведет заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Во время разговора стало известно, что будет проведено координационное совещание по вопросам борьбы с преступностью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для расследование нападения на общественного активиста Олега Михайлика создана специальная усиленная группа. Привлечены также сотрудники Службы безопасности Украины.


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