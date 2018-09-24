09:32 24.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Переговоры по Донбассу нужно перенести из Минска в другой город, - Ельченко

Переговоры по Донбассу необходимо перенести в какую-то другую столицу.

Переговоры по Донбассу нужно перенести из Минска в другой город, - Ельченко

Делегация Беларуси при Организации объединенных наций "хронически" голосует против любых идей и предложений Украины, даже если они не касаются военного конфликта с Россией. Такое мнение в понедельник,24 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов высказал постоянный представитель при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, с позиций Беларуси и Казахстана уже пора делать серьезные выводы. Это вроде и наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ, но не понятно, почему они голосуют "против", - отметил дипломат, добавив, что полностью поддерживает идею переноса площадки переговоров из Минска в какую-то другую столицу.

Пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генассамблеи, - пояснил свою позиция постпред при ООН.

Напомним, следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 2 октября.

Как сообщал УРА-Информ, после заседания контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что координатор рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам, посол Тони Фриш встретился с незаконно удерживаемыми на Донбассе.


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