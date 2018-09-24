12:43 24.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Переговоры из Минска нужно переносить, - Геращенко

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко резко высказалась о договоренностях на востоке Украины. В частности, она считает, что переговоры по Донбассу необходимо немедленно перенести из-за недопонимания в отношениях с белорусской дипломатией.

Переговоры из Минска нужно переносить, - Геращенко

Соответствующее заявление она сделала на переговорах в Минске.

По словам Геращенко, она полностью поддерживает позицию переноса переговоров из Минска в другую столицу. Причиной такого решения послужили факты Генеральной Ассамблеи, которые свидетельствуют против любых идей с украинской стороны. Вместе с тем это даже такие предложения, которые не касаются конфликта с Российской Федерацией.

Кроме того, позиция Беларуси выглядит довольно странно, которая постоянно говорит о своем нейтралитете, однако голосует в ООН против украинских резолюций. 

Напоследок Геращенко вспомнила, как Беларусь объявила персонами нон грата украинских журналистов и художников "в угоду Москве". Речь идет о "похищение Павла Гриба и передача его ФСБ". 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что убийство Александра Захарченко полностью нивелирует Минские соглашения. Своими мыслями по поводу этого события он поделился с российскими журналистами.


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