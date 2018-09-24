Переговоры из Минска нужно переносить, - Геращенко

Соответствующее заявление она сделала на переговорах в Минске.

По словам Геращенко, она полностью поддерживает позицию переноса переговоров из Минска в другую столицу. Причиной такого решения послужили факты Генеральной Ассамблеи, которые свидетельствуют против любых идей с украинской стороны. Вместе с тем это даже такие предложения, которые не касаются конфликта с Российской Федерацией.

Кроме того, позиция Беларуси выглядит довольно странно, которая постоянно говорит о своем нейтралитете, однако голосует в ООН против украинских резолюций.

Напоследок Геращенко вспомнила, как Беларусь объявила персонами нон грата украинских журналистов и художников "в угоду Москве". Речь идет о "похищение Павла Гриба и передача его ФСБ".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что убийство Александра Захарченко полностью нивелирует Минские соглашения. Своими мыслями по поводу этого события он поделился с российскими журналистами.