Переговоры из Минска нужно переносить, - Геращенко

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко резко высказалась о договоренностях на востоке Украины. В частности, она считает, что переговоры по Донбассу необходимо немедленно перенести из-за недопонимания в отношениях с белорусской дипломатией.
Соответствующее заявление она сделала на переговорах в Минске.
По словам Геращенко, она полностью поддерживает позицию переноса переговоров из Минска в другую столицу. Причиной такого решения послужили факты Генеральной Ассамблеи, которые свидетельствуют против любых идей с украинской стороны. Вместе с тем это даже такие предложения, которые не касаются конфликта с Российской Федерацией.
Кроме того, позиция Беларуси выглядит довольно странно, которая постоянно говорит о своем нейтралитете, однако голосует в ООН против украинских резолюций.
Напоследок Геращенко вспомнила, как Беларусь объявила персонами нон грата украинских журналистов и художников "в угоду Москве". Речь идет о "похищение Павла Гриба и передача его ФСБ".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что убийство Александра Захарченко полностью нивелирует Минские соглашения. Своими мыслями по поводу этого события он поделился с российскими журналистами.