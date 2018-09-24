16:48 24.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204250:labazovych

Глава Кабмина проведет тотальные проверки застройщиков

Глава украинского правительства Владимир Гройсман лично распорядился как можно скорее провести проверку застройщиков на предмет уплаты налогов, а также выполнения законодательства о труде.

Глава Кабмина проведет тотальные проверки застройщиков

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник, 24 сентября.

Как отметил премьер-министр, соответствующее поручение получит Государственная фискальная служба.

Вместе с тем глава Кабмина подчеркнул, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", около парка в районе Осокорков около 60-70 человек спортивной внешности с щитами, резиновыми палками пришли, чтобы продемонстрировать свою негативную позицию в отношении проведения строительства в районе парковых озер. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и силу для усмирения общественны активистов.


Поделиться
Читайте также:
 
На АЗС под Киевом мужчина устроил стрельбу - ФОТО Осень реформ: что ожидает украинцев в новом политическом сезоне - ВИДЕО В Закарпатской области активисты пикетировали венгерское консульство - ФОТО Мис Украина-2018: 23-летнюю киевлянку лишили короны - ВИДЕО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив