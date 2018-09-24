Глава Кабмина проведет тотальные проверки застройщиков

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник, 24 сентября.

Как отметил премьер-министр, соответствующее поручение получит Государственная фискальная служба.

Вместе с тем глава Кабмина подчеркнул, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", около парка в районе Осокорков около 60-70 человек спортивной внешности с щитами, резиновыми палками пришли, чтобы продемонстрировать свою негативную позицию в отношении проведения строительства в районе парковых озер. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и силу для усмирения общественны активистов.