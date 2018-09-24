08:34 24.09.2018 | Политика | Новости
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Германия взяла курс на диверсификацию газовых каналов в Европе

Германия планирует завершить строительство энергетического проекта "Северный поток - 2" до конца 2019 года. Об этом передает Deutsche Welle.

Германия взяла курс на диверсификацию газовых каналов в Европе

По словам глава федерального объединения немецкой промышленности Дитера Кемпфа, европейские страны сами в праве решать степень энергонезависимости от "третьих стран", которые в определенной степени ограничивают национальный суверенитет.

Он также подчеркнул, что низкая цена сжиженного газа США не дает право последним диктовать монопольные условия на европейском рынке. "Северный поток - 2" не нарушает существующих регуляторных пунктов Третьего энергетического пакета, а потому отказываться от его реализации нет никаких оснований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин заверил немецкого канцлера Ангелу Меркель в готовности выделить дополнительные средства на реализацию проекта строительства "Северного потока - 2". Так. российский лидер пообещал взять на себя финансовые обязательства Германии, если США попробуют внедрить санкционные ограничения в отношении Берлина.


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