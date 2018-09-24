Джереми Корбин назвал условия проведения повторного референдума Brexit

Представители оппозиции разочарованы итоговыми результатами британской переговорной команды в Брюсселе, которая так и не смогла добиться отмены или частичного уменьшения финансового обязательства, которое должна будет выплатить Великобритания после окончательного "прощания" с Евросоюзом.

Лидер партии Джереми Корбин предложил провести дополнительный референдум, дабы общество смогло быть вовлеченным в диалог вместе с государством по вопросу Brexit.

"Если мы не сможем провести всеобщие выборы, мы сохраним вариант "Голосование людей" на столе, и будем его предлагать, но я бы больше предпочел общие выборы", - заявил лейборист Джон МакДоннелл.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мэр Лондона Садик Хан считает, что в стране необходимо провести повторный референдум - Brexit-2.