14:46 24.09.2018 | Политика | Новости
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Джереми Корбин назвал условия проведения повторного референдума Brexit

Лейбористская партия Великобритании намерена инициировать процесс повторного проведения референдума Brexit, ограничив требования выдвигаемые Лондону со стороны ЕС.

Джереми Корбин назвал условия проведения повторного референдума Brexit

Представители оппозиции разочарованы итоговыми результатами британской переговорной команды в Брюсселе, которая так и не смогла добиться отмены или частичного уменьшения финансового обязательства, которое должна будет выплатить Великобритания после окончательного "прощания" с Евросоюзом.

Лидер партии Джереми Корбин предложил провести дополнительный референдум, дабы общество смогло быть вовлеченным в диалог вместе с государством по вопросу Brexit.

"Если мы не сможем провести всеобщие выборы, мы сохраним вариант "Голосование людей" на столе, и будем его предлагать, но я бы больше предпочел общие выборы", - заявил лейборист Джон МакДоннелл.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мэр Лондона Садик Хан считает, что в стране необходимо провести повторный референдум -  Brexit-2.


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