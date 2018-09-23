Украинские корабли прошли под Керченским мостом

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, прошли под арками моста. Как сообщил генеральный директор "Крымских морских портов" Алексей Волков, украинская "эскадра" прошла под мостом. Сопровождение обеспечено, - заверил он.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поздравил поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" Военно-морских сил ВС Украины с выходом в Азовское море.

Эти суда станут частью вновь военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов по безупречно выполненный приказ, - написал глава государства на своей странице в социальной сети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой вновь военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, которых сегодня в данном регионе нет.