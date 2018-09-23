07:00 23.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает расширять свое присутствие в Африке

Посол Украины в Нигерии встретился с делегацией Ассоциации ТПП южного региона Нигерии для обсуждения дальнейшей стратегии реализации торговых отношений. Об этом говорится на официальной странице украинского амбассдора в Facebook. 

Украина продолжает расширять свое присутствие в Африке

Посол Украины в Нигерии Валерий Александрук провел встречу с делегацией Ассоциации торгово-промышленных палат южного региона Нигерии.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также налаживания прямых контактов между деловыми кругами Украины и Нигерии. Украина выразила готовность создавать дополнительные площадки для улучшения коммуникации между торговыми партнерами. 

Представители Нигерии подтвердили Александруку свою приверженность украино-нигерийскому торговому союзу, пообещав искать возможные пути для реализации запланированного проекта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко назначил Марьяну Бецу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике. 


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