22:27 23.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина получит автокефалию, - Варфоломей

Украинская православная церковь должна получить автокефалию.

Украина получит автокефалию, - Варфоломей

 

Она имеет на это право. Таекое мнение в воскресенье, 23 сентября, во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле высказал Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей.

Как сообщает греческое издание "Ekathimerini", В частности, р отметил, что уже настало время Украины получить статус автокефалии, который она получит несмотря на существующие реакции .

Вместе с тем говоря о критике со стороны России Варфоломея подчеркнул, что не болится угроз. Он также добавил, что экуменический патриархат имеет право предоставлять автокефалию, как это было сделано в ряде церквей, начиная с России в 16 веке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ.


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