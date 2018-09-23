Украина получит автокефалию, - Варфоломей

Она имеет на это право. Таекое мнение в воскресенье, 23 сентября, во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле высказал Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей.

Как сообщает греческое издание "Ekathimerini", В частности, р отметил, что уже настало время Украины получить статус автокефалии, который она получит несмотря на существующие реакции .

Вместе с тем говоря о критике со стороны России Варфоломея подчеркнул, что не болится угроз. Он также добавил, что экуменический патриархат имеет право предоставлять автокефалию, как это было сделано в ряде церквей, начиная с России в 16 веке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ.