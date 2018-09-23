20:15 23.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сытник пообещал 3 октября отчитаться перед парламентским комитетом

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник намерен таки прийти в Раду и отчитаться перед профильным комитетов.

Сытник пообещал 3 октября отчитаться перед парламентским комитетом

Он получил приглашение на заседание антикоррупционного комитета парламента на 3 октября. Как заявил сам глава НАБУ в воскресенье, 23 сентября, журналистам, его отчет уже подан в Верховную раду.

Такой отчет подается в три инстанции: президенту, парламенту и правительству. Я обязательно приду на заседание профильного комитета, - заверил Сытник.

Напомним, Сытник не прибыл на заседание парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоялось 19 сентября. Депутаты восприняли неявку Сытника на заседание комитета как "неуважение к парламенту" и пригласили его на заседание 3 октября.

Как сообщал УРА-Информ, Сытник должен был отчитываться о деятельности НАБУ в течение предыдущих шести месяцев. Члены комитета предлагали поехать к Сытнику на рабочее место. Они также заявляли, что Сытник подтверждал свое участие на комитете.


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