Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессию, - Порошенко

Без санкций Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение. Такое мнение в интервью немецкой газете Rheinische Post" высказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, санкции это единственный не силовой инструмент, который есть в распоряжении Украины, чтобы в такой ситуации оказать давление на агрессора. Речь не идет о наказании России, целью санкций является удержание Путина за столом переговоров. И в этом смысле санкции очень действенные, пояснил президент, добавив, что без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение. Сейчас Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала.

Президент также прокомментировал дискуссии среди европейских правительств о возможности как можно скорее отменить санкции, в частности дискуссии в правительстве Италии. По его мнению Путин с самого начала делал ставку именно на это. Он был увере6н, что единая позиция европейцев в этом вопросе потерпит крах и надеялся, что Франция после президентских выборов 2017 под влиянием право-популистского Национального фронта сдаст позиции в вопросе санкций.

До сих пор расчеты Путина не срабатывали. Европа сохранила единство, и за это мы бесконечно благодарны нашим европейским друзьям, - подчеркнул президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко подчеркнул, что Украина успешно ротивостоит попыткам Российской Федерации разрушить международную коалицию в поддержку Украины. Вместе с тем, ошибается тот, кто думает, что российская агрессия обеспечивает нам автоматическую поддержку на Западе. За поддержку надо бороться каждый день. Такое мнение высказал в четверг, 20 сентября, во время обращения к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины президент Украины Петр Порошенко.