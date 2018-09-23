Орбан в очередной раз раскритиковал европейскую политику в отношении мигрантов

Правительство Венгрии и Виктор Орбан лично критикуют наплыв беженцев с Ближнего Востока в Европу.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками", - отметил Орбан.

Стоит напомнить, что Венгрия, как и ранее, не стала менять вектор своей антимигрантской риторики с того времени, как она закрыла свои границы для мигрантов од наплыва нелегалов в 2015 году. Канцлер Германии настоятельно просит, чтобы государства ЕС тоже должны принять просителей убежища, но ее призывы покамест остаются лишь локальными монологами на уровне деклараций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Европейского совета Дональд Туск, что Евросоюзу не стоит расслабляться в вопросе ликвидации последствий миграционного кризиса на континенте.