05:00 23.09.2018 | Политика | Новости
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Орбан в очередной раз раскритиковал европейскую политику в отношении мигрантов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отказался пускать на территории страны мигрантов из Северной Африки и Ближнего востока. Об этом передает Reuters.

Орбан в очередной раз раскритиковал европейскую политику в отношении мигрантов

Правительство Венгрии и Виктор Орбан лично критикуют наплыв беженцев с Ближнего Востока в Европу.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками", - отметил Орбан.

Стоит напомнить, что Венгрия, как и ранее, не стала менять вектор своей антимигрантской риторики с того времени, как она закрыла свои границы для мигрантов од наплыва нелегалов в 2015 году. Канцлер Германии настоятельно просит, чтобы государства ЕС тоже должны принять просителей убежища, но ее призывы покамест остаются лишь локальными монологами на уровне деклараций. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Европейского совета Дональд Туск, что Евросоюзу не стоит расслабляться в вопросе ликвидации последствий миграционного кризиса на континенте.


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