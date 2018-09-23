22:47 23.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко заверил, что не намерен принимать участие в избирательной кампании президента

Генеральный прокурор Юрий Луценко принимать участие избирательного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко.

Луценко заверил, что не намерен принимать участие в избирательной кампании президента

Как заявил в воскресенье, 23 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор, он уже отказался принимать участие в заседаниях каких либо избирательных штабов.

Вместе с тем, по его словам, предложения были только из одного штаба, но он отказался

быть участником избирательного штаба действующего президента.

При этом Луценко заверил, что Генпрокуратура не будет специально возбуждать дела в отношении кандидатов в президенты, как бы этого кое-кто не хотел.

В то же время Луценко подчеркну, что как только все завершится, он приблизительно в мае вернутся к политической деятельности.

Напомним как сообща УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 20 сентября, назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Во время представления кандидатов глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, в частности, отметил, что после соответствующей проверки оснований для недоверия новым кандидатам не выявлено.


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