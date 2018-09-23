Луценко заверил, что не намерен принимать участие в избирательной кампании президента

Генеральный прокурор Юрий Луценко принимать участие избирательного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко.
Как заявил в воскресенье, 23 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор, он уже отказался принимать участие в заседаниях каких либо избирательных штабов.
Вместе с тем, по его словам, предложения были только из одного штаба, но он отказался
быть участником избирательного штаба действующего президента.
При этом Луценко заверил, что Генпрокуратура не будет специально возбуждать дела в отношении кандидатов в президенты, как бы этого кое-кто не хотел.
В то же время Луценко подчеркну, что как только все завершится, он приблизительно в мае вернутся к политической деятельности.
Напомним как сообща УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 20 сентября, назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Во время представления кандидатов глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, в частности, отметил, что после соответствующей проверки оснований для недоверия новым кандидатам не выявлено.