Луценко заверил, что не намерен принимать участие в избирательной кампании президента

Как заявил в воскресенье, 23 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор, он уже отказался принимать участие в заседаниях каких либо избирательных штабов.

Вместе с тем, по его словам, предложения были только из одного штаба, но он отказался

быть участником избирательного штаба действующего президента.

При этом Луценко заверил, что Генпрокуратура не будет специально возбуждать дела в отношении кандидатов в президенты, как бы этого кое-кто не хотел.

В то же время Луценко подчеркну, что как только все завершится, он приблизительно в мае вернутся к политической деятельности.

Напомним как сообща УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 20 сентября, назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Во время представления кандидатов глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, в частности, отметил, что после соответствующей проверки оснований для недоверия новым кандидатам не выявлено.