Команда Мэй готовится провести досрочные парламентские выборы

Сейчас проводится работа по подготовке выборов, который пройдут в ноябре этого года. Как пишет в воскресенье, 23 сентября, британская газета "Дейли экспресс", два ближайших советника Мэй уже начали готовиться к внезапным выборам осенью этого года.

При этом сама премьер намерена усилить свою позицию в парламенте и "спасти" продолжающиеся переговоры по Brexit", - пишет издание.

Поводом к подготовке к досрочным выборам, вероятно, стал прошедший неформальный саммит ЕС в Зальцбурге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на этой неделе Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из ЕС зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.