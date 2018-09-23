23:47 23.09.2018 | Политика | Новости
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Команда Мэй готовится провести досрочные парламентские выборы

Команда британского премьер-министра Терезы Мэй начала подготовку к досрочным парламентским выборам.

Команда Мэй готовится провести досрочные парламентские выборы

Сейчас проводится работа по подготовке выборов, который пройдут в ноябре этого года. Как пишет в воскресенье, 23 сентября, британская газета "Дейли экспресс", два ближайших советника Мэй уже начали готовиться к внезапным выборам осенью этого года.

При этом сама премьер намерена усилить свою позицию в парламенте и "спасти" продолжающиеся переговоры по Brexit", - пишет издание.

Поводом к подготовке к досрочным выборам, вероятно, стал прошедший неформальный саммит ЕС в Зальцбурге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на этой неделе Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из ЕС зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.


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