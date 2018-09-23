11:22 23.09.2018 | Политика | Новости
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Франция не хочет, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе

Франция будет добиваться того, чтобы закличить прелиминарное соглашение с Британией относительно процесса Brexit. Об этом передает France Inter.

Франция не хочет, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе

Министр по европейским делам при внешнеполитическом ведомстве Франции Натали Луазо подтвердила информацию о том, что Франция и еще 27 стран-членов Евросоюза будут добиваться от Лондона переподписания основных положений о торгово-экономическом сотрудничестве в рамках ЕС.

Также Луазо напомнила, что в ноябре на рассмотрение французского парламента правительство вынесет закон, который позволит Франции подписывать двухсторонние договора с Великобританией, которые будут направлены на корреляцию законодательства для взаимодействия с Британией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до


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