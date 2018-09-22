16:25 22.09.2018 | Политика | Новости
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Вашингтон готов помочь Венесуэле выйти из кризиса, но без Мадуро, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность Белого дома усилить санкционное давление в отношении Венесуэлы. Об этом передает Reuters.

Вашингтон готов помочь Венесуэле выйти из кризиса, но без Мадуро, - Помпео

По его словам, социально-экономический кризис в латиноамериканской стране затянулся. Руководство страны показало свою неспособность справляться с трудностями в кризисных ситуациях, что негативно отображается на соседних с Венесуэлой странах, с которыми Вашингтон состоит в торговых отношениях. 

"В ближайшие дни вы увидите серию шагов, которые продолжат увеличивать давление на руководство Венесуэлы, которое работает вопреки интересам народа Венесуэлы" - заявил Помпео.

Напомним, Венесуэла - самая богатая нефтью страна в мире. Она уже многие годы переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного управления экономикой у нее практически иссякли валютные резервы, необходимые для закупки за рубежом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Эти факторы уже вызвали массовый выезд людей из Венесуэлы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как США будут бороться с агентами вляиния, которые попытаются вмешаться в следующие американские выборы.


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