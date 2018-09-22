Украина никогда на уступит России Азовское море, - Климкин

Об этом он сказал во время брифинга с журналистами.

По его словам, ситуация в Азовском море остается напряженной, последние действия Москвы с нашим торговым флотом показали, что РФ не намерена отказываться от своих дальнейших экспансионистских планов в направлении юго-востока Украины.

Климкин будет поднимать этот вопрос во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что Украина подала в международный суд с жалобой о нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина передала Российской Федерации ноту о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.