10:23 22.09.2018 | Политика | Новости
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США не будут вступать в переговоры с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что администрация Белого дома не намерена вести диалог с иранскими властями. Об этом передает MSNBC.

США не будут вступать в переговоры с Ираном

По его словам, президентская администрация недовольна действиями Ирана на Ближнем Востоке. Иранские власти, дискредитирующие США в лице ее союзников и партнёров, навязывая им политику антиамериканизма, никогда не станут равным субъектом переговоров с Трампом.

Помпео посоветовал Тегерану прекратить конфликтовать с Саудовской Аравией, поставлять вооружение проиранской группировке "Хезболла", а также спонсировать терроризм в Сирии, Ираке и Йемене.

"США пойдут на переговоры с Тегераном только после того, как он выполнит эти требования", - отметил Помпео.

Как сообщалось в "УРА-Информ", постпред США при ООН Никки Хейли считает, что Иран пытается навязать "свои порядки" на Ближнем Востоке.


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