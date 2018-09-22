США не будут вступать в переговоры с Ираном

По его словам, президентская администрация недовольна действиями Ирана на Ближнем Востоке. Иранские власти, дискредитирующие США в лице ее союзников и партнёров, навязывая им политику антиамериканизма, никогда не станут равным субъектом переговоров с Трампом.

Помпео посоветовал Тегерану прекратить конфликтовать с Саудовской Аравией, поставлять вооружение проиранской группировке "Хезболла", а также спонсировать терроризм в Сирии, Ираке и Йемене.

"США пойдут на переговоры с Тегераном только после того, как он выполнит эти требования", - отметил Помпео.

Как сообщалось в "УРА-Информ", постпред США при ООН Никки Хейли считает, что Иран пытается навязать "свои порядки" на Ближнем Востоке.