17:44 22.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия наращивает военное присутствие в оккупированном Крыму

Россия развернула зенитные ракетные комплексы С-400 на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом передает ТАСС.

Россия наращивает военное присутствие в оккупированном Крыму

Несколько боевых модулей прибыли на территорию Евпатории из состава подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа Российской Федерации. Зенитные модули третьего дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" будут выполнять защитные функции на границах полуострова. 

Ракеты такого типа предназначены поражения стратегических бомбардировщиков, баллистических и малых крылатых воздушных целей. Стоит отметить, что РФ за последние несколько лет существенно нарастила все виды обороны на юге государства: это подводные лодки, ВМФ в Азовском море, сухопутные войска, и воздушные судна. Подобные действия совершается в отместку США, которые значительно укрепились в этом регионе. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия к 2024 году намерена полностью взять контроль над Черным и Азовскими морями.


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