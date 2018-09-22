Россия наращивает военное присутствие в оккупированном Крыму

Несколько боевых модулей прибыли на территорию Евпатории из состава подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа Российской Федерации. Зенитные модули третьего дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" будут выполнять защитные функции на границах полуострова.

Ракеты такого типа предназначены поражения стратегических бомбардировщиков, баллистических и малых крылатых воздушных целей. Стоит отметить, что РФ за последние несколько лет существенно нарастила все виды обороны на юге государства: это подводные лодки, ВМФ в Азовском море, сухопутные войска, и воздушные судна. Подобные действия совершается в отместку США, которые значительно укрепились в этом регионе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия к 2024 году намерена полностью взять контроль над Черным и Азовскими морями.