Россия наращивает военное присутствие в оккупированном Крыму

Россия развернула зенитные ракетные комплексы С-400 на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом передает ТАСС.
Несколько боевых модулей прибыли на территорию Евпатории из состава подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа Российской Федерации. Зенитные модули третьего дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" будут выполнять защитные функции на границах полуострова.
Ракеты такого типа предназначены поражения стратегических бомбардировщиков, баллистических и малых крылатых воздушных целей. Стоит отметить, что РФ за последние несколько лет существенно нарастила все виды обороны на юге государства: это подводные лодки, ВМФ в Азовском море, сухопутные войска, и воздушные судна. Подобные действия совершается в отместку США, которые значительно укрепились в этом регионе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия к 2024 году намерена полностью взять контроль над Черным и Азовскими морями.