22:00 22.09.2018 | Политика | Новости
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Путин готов профинансировать траты на строительство "Северного потока - 2" с немецкой стороны

Президент России Владимир Путин заверил немецкого канцлера Ангелу Меркель в готовности выделить дополнительные средства на реализацию проекта строительства "Северного потока - 2". Об этом он сказал в ходе визита в Мезеберг.

Путин готов профинансировать траты на строительство

Издание Sьddeutsche Zeitung опубликовало некоторые детали разговора двух политиков. Так. российский лидер пообещал взять на себя финансовые обязательства Германии, если США попробуют внедрить санкционные ограничения в отношении Берлина.

Сейчас российскому "Газпрому" в проекте принадлежит доля в 50 процентов - это компании-подрядчики BASF Wintershall, Uniper и Shell.

Германия, возможно, и могла бы согласиться на подобный вариант развития событий, однако, согласно европейскому законодательству, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом, в данном случае таким может оказаться Россия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью. 


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