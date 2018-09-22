Путин готов профинансировать траты на строительство "Северного потока - 2" с немецкой стороны

Издание Sьddeutsche Zeitung опубликовало некоторые детали разговора двух политиков. Так. российский лидер пообещал взять на себя финансовые обязательства Германии, если США попробуют внедрить санкционные ограничения в отношении Берлина.

Сейчас российскому "Газпрому" в проекте принадлежит доля в 50 процентов - это компании-подрядчики BASF Wintershall, Uniper и Shell.

Германия, возможно, и могла бы согласиться на подобный вариант развития событий, однако, согласно европейскому законодательству, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом, в данном случае таким может оказаться Россия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.