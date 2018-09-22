Пекин недоволен протекционистской политикой Вашингтона

Такое решение МИД КНР решил принять после отказа США провести консультационные переговоры по поводу дальнейшего торгового взаимодействия на рынках стран в акватории Тихого океана. Пекин, как и прежде, продолжает избегать тактики "агрессивного давления" с целью получения торговых преференций в ущерб другим государствам.

"Все, что делают США, не произвело впечатления искренности и доброй воли" - отмечается в издании.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10 процентов на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не собирается отказывать от введения антикитайских пошлин на сумму 200 млрд долларов.