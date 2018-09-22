13:44 22.09.2018 | Политика | Новости
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Пекин недоволен протекционистской политикой Вашингтона

Китай не собирается вести рациональный диалог с США по поводу ведения торговой политики. Об этом передает The Wall Street Journal.

Пекин недоволен протекционистской политикой Вашингтона

Такое решение МИД КНР решил принять после отказа США провести консультационные переговоры по поводу дальнейшего торгового взаимодействия на рынках стран в акватории Тихого океана. Пекин, как и прежде, продолжает избегать тактики "агрессивного давления" с целью получения торговых преференций в ущерб другим государствам.

"Все, что делают США, не произвело впечатления искренности и доброй воли" - отмечается в издании.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10 процентов на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не собирается отказывать от введения антикитайских пошлин на сумму 200 млрд долларов.


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