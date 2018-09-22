ООН рассмотрит вероятные механизмы для урегулирования ситуации на востоке Украины

Генеральная ассамблея ООН проведет стратегическое заседенияе на тему - "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
По его словам, международное сообщество прекрасно понимает отсутствие прогресса на "восточном фронте" Украины. Минские договоренности и другие инструменты урегулирования не в состоянии справиться с нынешними вызовами. Участники ООН планируют рассмотреть положение гражданских лиц на оккупированных территориях в сфере безопасности, гуманитарной, экономической, социальной, правозащитной, гендерной сферах.
"Мы имеем четкий сигнал от государств-членов ООН по поддержке позиции Украины о мирном урегулировании конфликта с Россией. Продолжение пренебрежения Россией Устава ООН неизбежно приведет к полной изоляции", - заявил Эльченко.
Как сообщалось в "УРА-Информ", представители Совета ООН планируют проанализировать устный доклад Верховного комиссара о ситуации в области прав человека в Украине.