ООН рассмотрит вероятные механизмы для урегулирования ситуации на востоке Украины

По его словам, международное сообщество прекрасно понимает отсутствие прогресса на "восточном фронте" Украины. Минские договоренности и другие инструменты урегулирования не в состоянии справиться с нынешними вызовами. Участники ООН планируют рассмотреть положение гражданских лиц на оккупированных территориях в сфере безопасности, гуманитарной, экономической, социальной, правозащитной, гендерной сферах.

"Мы имеем четкий сигнал от государств-членов ООН по поддержке позиции Украины о мирном урегулировании конфликта с Россией. Продолжение пренебрежения Россией Устава ООН неизбежно приведет к полной изоляции", - заявил Эльченко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представители Совета ООН планируют проанализировать устный доклад Верховного комиссара о ситуации в области прав человека в Украине.