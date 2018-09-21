Венгрия не услышала претензии Украины, - Климкин

Министерство призывает не скрывать это от украинских властей. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин.

Как написал министр в своем Twitter, Будапешт проигнорировал упреки в том, что венгерские дипломаты призывают украинцев скрывать от властей факт получения второго гражданства.

Он раскритиковал реакцию венгерского коллеги Петера Сийярто на двойное гражданство жителей Закарпатской области и высказал мнение, что проблемой на скандальном видео генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины

Напомним, в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта в обмен на присягу верности Венгрии. При этом их призывают скрывать этот факт от украинских властей.

Как сообщал УРА-Информ, Климкин заявил, что если информация показанная в ролике подтвердится, консула Венгрии вышлют из страны.