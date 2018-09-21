12:38 21.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине хотят запретить вещание "пророссийских" телеканалов

На сайте Верховной Рады Украины появилась петиция с требованием к депутатам в кратчайшие сроки прекратить лицензионную деятельность "пророссийских" телеканалов. 

В Украине хотят запретить вещание

Общественная организация, от имени которой подана петиция, аргументирует свою позицию следующим образом: "Война против Украины идет на всех фронтах, в том числе и за спинами ребят, кто именно сейчас держит мир стоя против российских оккупантов, лицом к лицу. Поэтому мы, действующие военные, ветераны АТО, каждый, у кого желто-голубое сердце, будем давать оккупанту отпор, всеми возможными законными способами".

Инициаторы петиции также добавили к своему обращению список телеканалов, которые, по их оценке, производят "антиукраинский" контент.

Для того, чтобы депутаты парламента рассмотрели петицию, необходимо собрать 25 тыс голосов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на сайте Киевсовета появилась петиция, в которой жители столицы просят привести в порядок акваторию реки Днепр. Отмечается, что вся поверхность воды покрыта густыми зарослями водорослей сине-зеленого оттенка. 


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