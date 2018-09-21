В Украине хотят запретить вещание "пророссийских" телеканалов

Общественная организация, от имени которой подана петиция, аргументирует свою позицию следующим образом: "Война против Украины идет на всех фронтах, в том числе и за спинами ребят, кто именно сейчас держит мир стоя против российских оккупантов, лицом к лицу. Поэтому мы, действующие военные, ветераны АТО, каждый, у кого желто-голубое сердце, будем давать оккупанту отпор, всеми возможными законными способами".

Инициаторы петиции также добавили к своему обращению список телеканалов, которые, по их оценке, производят "антиукраинский" контент.

Для того, чтобы депутаты парламента рассмотрели петицию, необходимо собрать 25 тыс голосов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на сайте Киевсовета появилась петиция, в которой жители столицы просят привести в порядок акваторию реки Днепр. Отмечается, что вся поверхность воды покрыта густыми зарослями водорослей сине-зеленого оттенка.