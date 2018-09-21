11:15 21.09.2018 | Политика | Новости
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В Киеве умер бывший депутат, журналист и писатель Виталий Шевченко

В четверг вечером, 20 сентября, умер бывший народный депутат Украины нескольких созывов, журналист и общественный деятель Виталий Шевченко.

В Киеве умер бывший депутат, журналист и писатель Виталий Шевченко

Об этом, открывая сегодняшнее заседания парламента, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, что Виталий Шевченко был депутат второго, третьего и четвертого созывов, автор многих законодательных инициатив в сфере свободы слова и информации.

Долгое время он возглавлял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Диссидент, один из лидеров Народного Руха, близкий сподвижник Вячеслава Черновола Виталий Федорович Шевченко скончался на 65 году жизни, - сказал Парубий и попросил депутатов почтить память коллеги минутой молчания.

Напомним, Виталий Шевченко родился 23 июня 1954 года в городе Ичня Черниговской области. Украинский политик, журналист, писатель. В 2005-2009 годах - глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Шевченко работал главным редактором и председателем редакционного совета газеты Время-Time (1994 – 1996 годы), шеф-редактором которой был лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновола.

Член Национального союза журналистов Украины, Национального союза писателей Украины и Национального союза краеведов Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 сентября в Киеве в возрасте 81-го года умер украинский литературовед, публицист, общественно-политический деятель, участник национально-демократического движения в Украине, советский дисседент Юрий Бадзьо. Он стал известным украинским диссидентом благодаря протесту во время премьеры фильма "Тени забытых предков", на котором группа украинских интеллигентов обнародовала правду о ссылках отечественных гражданский деятелей в Сибирь.


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