12:32 21.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе, - Климкин

Украина в пятницу, 21 сентября, передала Российской Федерации ноту о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе, - Климкин

Таким образом сегодня Украина официально уведомила Россию о своем решение. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин.

Он также назвал это событие очень важным, поскольку в ноте детально обосновываются все нарушения Россией положений этого договора.

Это касается как вооруженной агрессии России против Украины, гибридной агрессии, экономического давления, нарушения прав граждан Украины. Этот договор фундаментально нарушен Россией и поэтому не может быть пролонгирован, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.


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