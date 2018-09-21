Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе, - Климкин

Таким образом сегодня Украина официально уведомила Россию о своем решение. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин.

Он также назвал это событие очень важным, поскольку в ноте детально обосновываются все нарушения Россией положений этого договора.

Это касается как вооруженной агрессии России против Украины, гибридной агрессии, экономического давления, нарушения прав граждан Украины. Этот договор фундаментально нарушен Россией и поэтому не может быть пролонгирован, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.