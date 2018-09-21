18:47 21.09.2018 | Политика | Новости
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Тереза Мэй заявила, что соглашения по Brexit зашли в тупик

В пятницу, 19 сентября, глава правительства Великобритании Тереза Мэй поведала, что переговоры относительно выхода ее страны из состава Европейского союза перебывают в безвыходном положении.

Тереза Мэй заявила, что соглашения по Brexit зашли в тупик

Об этом она рассказала в своем специальном послании после визита в Зальцбург на встречу с лидерами стран-членов ЕС.

Согласно ее словам, в данное время остается две основные проблемы в переговорах с ЕС – экономические отношения и граница между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

Вместе с тем глава британского правительства отмечает, что ЕС стремится оставить Северную Ирландию в таможенном союзе ЕС, что фактически отделит ее от Великобритании.

"Сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможет достичь какого-либо прогресса", - подчеркнула Мэй. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Лондона Садик Хан считает, что в стране необходимо провести повторный референдум  Brexit-2.

По его словам, Лондону до сих пор, то бишь спустя два года после судьбоносного принятия решения о выходе Британии из состава ЕС, не удалось выполнить свою задачу по заключению выгодного соглашения с Евросоюзом, поэтому пора дать людям возможность высказаться. 


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