Тереза Мэй заявила, что соглашения по Brexit зашли в тупик

Об этом она рассказала в своем специальном послании после визита в Зальцбург на встречу с лидерами стран-членов ЕС.

Согласно ее словам, в данное время остается две основные проблемы в переговорах с ЕС – экономические отношения и граница между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

Вместе с тем глава британского правительства отмечает, что ЕС стремится оставить Северную Ирландию в таможенном союзе ЕС, что фактически отделит ее от Великобритании.

"Сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможет достичь какого-либо прогресса", - подчеркнула Мэй.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Лондона Садик Хан считает, что в стране необходимо провести повторный референдум Brexit-2.

По его словам, Лондону до сих пор, то бишь спустя два года после судьбоносного принятия решения о выходе Британии из состава ЕС, не удалось выполнить свою задачу по заключению выгодного соглашения с Евросоюзом, поэтому пора дать людям возможность высказаться.