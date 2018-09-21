США намерены "экономить" на взносах в различные международные объединения

По словам постоянного представителя США, при ООН Никки Хейли, Вашингтон не готов совершать взносы в организации, которые противоречат своими непрямыми действиями американской внешней политике.

В свою очередь, ООН крайне недовольны выходом США из Совета ООН по правам человека, политикой в ​​отношении борьбы с терроризмом в Ираке, противостоянием с Ираном и по вопросу Палестины и постоянный протекторат в отношении Израиля.

"Мы снова проявляем силу, они устали, потому что мы не позволим международным организациям указывать Соединенным Штатам делать то, что они от нас хотят", - отметила Хейли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", постпред США при ООН Никки Хейли считает, что Иран пытается навязать "свои порядки" на Ближнем Востоке.