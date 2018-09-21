03:00 21.09.2018 | Политика | Новости
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США готово подписать новые договора с Ираном

Американское правительство готово подписать новую ядерную сделку с Ираном.

США готово подписать новые договора с Ираном

Как заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук в ходе выступления в институте Хадсона, также обговорят подписание программы по разработке баллистических ракет.

Отмечается, что в Тегеране не заинтересованы вести переговоры, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео об их готовности встретиться с иранским руководством.

Ранее американский президент был готов проводить проведения переговоров с иранской стороной зависит от Тегерана, а не от него самого.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заявление президентов России и Турции о создании демилитаризованной зоны в последней повстанческой части Сирии, по-видимому, отдаляет кровавое наступление на Идлиб, пишет западная пресса. Детали соглашения не разъяснялись. Иран, режим Асада, джихадисты могут стать непредсказуемыми факторами для реализации договоренности. Для Эрдогана сделка с Путиным - это успех, но что именно выиграет Россия, пока неясно.


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