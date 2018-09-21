10:15 21.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство в пятницу представит в Раде проект бюджета на 2019

Кабинет министров Украине в пятницу, 21 сентября, намерен представить в Верховной раде проект бюджета на 2019 год.

Правительство в пятницу представит в Раде проект бюджета на 2019

Он будет представлен сразу после часа вопросов к правительству. Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, опубликованной на сайте украинского парламента, представит проект бюджета исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Также после объявления депутатских запросов планируется рассмотрение изменений некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Раде обнародовали ориентировочный график рассмотрения бюджета-2019. Ожидается, что не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2019 в третьем чтении и в целом.

Согласно проекту бюджета, субсидии в 2019 году сократят на 16 млрд гривен. Также в законопроекте заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до 1 трлн 8 млрд гривен. При этом расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.


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