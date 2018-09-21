На пост президента Грузии зарегистрировано 19 кандидатов

Всего было подано 46 заявок на участие в выборах президента. Из общего числа - 20 заявок поступило от политических партий и 26 - от инициативных групп. Как сказано в сообщении Центризбиркома, опубликованного на официальном сайте, из 25 избирательных субъектов только 19 политических партий и шесть инициативных групп смогли представить список, поддерживающих их лиц.

При этом 19 инициативных групп не смогли представить вышеуказанный список, в связи с чем им было отказано в регистрации.

На данный момент, как говорится в сообщении, в ЦИК проводит регистрацию шести субъектов.

Последним сроком регистрации кандидатов в президенты Грузии является 28 сентября.

При этом наиболее известными среди кандидатов являются - представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, занимавший пост председателя парламента Грузии в период правления президента Михаила Саакашвили, экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, которого поддерживает оппозиционная партия "Свободные демократы", экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, который баллотируется от оппозиционного объединения "Сила в Единстве" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение", лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, а также еще одна экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которая выступает как независимый кандидат.

Правящая партия "Грузинская мечта" участия в президентских выборах не принимает.

В четверг стало известно, что ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты известному грузинскому кинорежиссеру Георгию Шенгелая. В комиссии заявили журналистам, что он не смог представить список поддерживающих его избирателей.

При этом сам кинорежиссер заявил журналистам, что сам снял свою кандидатуру, потому что сомневается в справедливом проведении выборов.

Напомним, согласно Избирательному кодексу Грузии, выдвижение кандидата в президенты Грузии должно быть подтверждено подписями не менее 25 923 избирателей.

Как сообщал УРА-Информ, выборы президента Грузии пройдут 28 октября.