08:47 21.09.2018 | Политика | Новости
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Молдова обязательно вернет Приднестровье под свой контроль, - Додон

Президент Молдовы Игорь Додон готов начать процесс реинтеграции оккупированного российскими войсками Приднестровья. Об этом сообщает Deschide.

Молдова обязательно вернет Приднестровье под свой контроль, - Додон

По его словам, только после окончательного политического решения приднестровского конфликта можно будет говорить о перспективах Молдовы в процессе интеграции в европейское сообщество. Российские войска на государственных границах с ЕС - это та самая угроза, преграждающая путь Кишеневу в Евросоюз.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции", - подчеркнул Додон.

Кроме того, после выборов в государственный парламент руководству Молдовы нужно будет принять меры относительно свободного передвижения по обе стороны Днестра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Приднестровье медленно движется в сторону Европы. С тех пор как украинский сосед сблизился с Евросоюзом, сепаратистская республика Приднестровье, чтобы выжить, тоже движется в сторону ЕС.


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