Молдова обязательно вернет Приднестровье под свой контроль, - Додон

По его словам, только после окончательного политического решения приднестровского конфликта можно будет говорить о перспективах Молдовы в процессе интеграции в европейское сообщество. Российские войска на государственных границах с ЕС - это та самая угроза, преграждающая путь Кишеневу в Евросоюз.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции", - подчеркнул Додон.

Кроме того, после выборов в государственный парламент руководству Молдовы нужно будет принять меры относительно свободного передвижения по обе стороны Днестра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Приднестровье медленно движется в сторону Европы. С тех пор как украинский сосед сблизился с Евросоюзом, сепаратистская республика Приднестровье, чтобы выжить, тоже движется в сторону ЕС.