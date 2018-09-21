12:18 21.09.2018 | Политика | Новости
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Марин Ле Пен могут признать психически неуравновешенной

Глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила уведомление на прохождение курса в психиатрической клиника. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Марин Ле Пен могут признать психически неуравновешенной

Ее обвиняют в распространении роликов насильственного, порнографического и террористического характера. Психиатрическая экспертиза должна определить, находилась ли в адекватном состоянии политик в момент, когда она публиковала видео казней гражданских и военных боевиками "Исламского государства".

Теперь Ле Пен грозит до трех лет заключения и штраф в 75 тысяч евро. В своем Twitter она написала, что "экспертиза применяется в случае преступлений против несовершеннолетних, но, беря политический контекст сообщений, требование абсурдно. Она добавила, что не собирается подчиняться решению суда". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Египте к расстрелу были приговорены 75 человек поклонников бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.


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