Китайское военное могущество вскоре может угрожать России на Дальнем востоке

Конкурировать с развитым экономически и политически Пекином на равных Москва просто уже не в состоянии. Бесчисленное количество квадратных километров Сибири, которые уже сегодня осваивает КНР говорят лишь об одном - "время российского господства на Дальнем востоке подходит к концу", а вместе с тем и военное превосходство России над ее соседями.

Напомним, что Китай отправил на масштабные военные учения "Восток" свой разведывательный корабль, которого Россия действительно не ожидала и не приглашала.

"То, что китайское судно наблюдали за ходом маневров, указывает на то, как глубокое недоверие и конкуренция ослабляют так называемое "стратегическое партнерство" между Москвой и Пекином", - сообщает Business Insider.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Дальнем Востоке возникает новый центр силы: стратегическое сближение России с Китаем и совместные военные учения стали манифестацией давно объявленного Кремлем разворота на Восток.