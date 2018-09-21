ЕС готово сотрудничать с ЛАГом для разрешения миграционного кризиса

Согласно опубликованной информации, Президент Европейского Совета Дональд Туск обратиться к президенту Египта с предложением взять кураторство в вопросе организации возможных участников саммита на Ближнем Востоке. Встреча должна состояться в Нью-Йорке в Генассамблеи ООН 24-26 сентября.

Главной темой саммита станет миграционный кризис в Северной Африке. Стороны планируют договориться о создании в североафриканских странах платформ для высадки спасенных в Средиземном море мигрантов, которые на самодельных плотах массово покидают континент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ходе саммита ЕС в Зальцбурге главы государств и правительств в течение нескольких часов обсуждали вопросы, связанные с миграцией, однако результаты переговоров выглядят весьма скромно.