09:08 21.09.2018 | Политика | Новости
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ЕС готово сотрудничать с ЛАГом для разрешения миграционного кризиса

Европейский союз совместно  с Лигой арабских государств организует специальный саммит, посвященный проблемам миграции. Об этом передает Австрийское агентство печати.

ЕС готово сотрудничать с ЛАГом для разрешения миграционного кризиса

Согласно опубликованной информации, Президент Европейского Совета Дональд Туск обратиться к президенту Египта с предложением взять кураторство в вопросе организации возможных участников саммита на Ближнем Востоке. Встреча должна состояться в Нью-Йорке в Генассамблеи ООН 24-26 сентября.

Главной темой саммита станет миграционный кризис в Северной Африке. Стороны планируют договориться о создании в североафриканских странах платформ для высадки спасенных в Средиземном море мигрантов, которые на самодельных плотах массово покидают континент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ходе саммита ЕС в Зальцбурге главы государств и правительств в течение нескольких часов обсуждали вопросы, связанные с миграцией, однако результаты переговоров выглядят весьма скромно. 


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