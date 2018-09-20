Рада назначила двух судей Конституционного суда

Соответствующее решение было принято на вечернем заседании парламента. Так, народные депутаты назначили судьями КСУ Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского. Их кандидатуры поддержали 230 народных депутатов.

Вместе с тем на должности судей Конституционно суда претендовали четыре человека - Ирина Завгородняя, Николай Короткевич, Олег Первомайский и Наталья Якимчук. Наррдные депутаты провели рейтинговое голосование и определились с двумя кандидатамм.таким образом, оп итогам голосования Завгородняя получила 223 голоса, Короткевича поддержали 68 парламентариев, за Первомайского проголосовали 238 депутатов, а за Якимчук - 121. После этого глава парламента Андрей Парубий поставил на голосование вопрос назначения Завгородней и Первомайского судьями КСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 20 сентября, назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Во время представления кандидатов глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, в частности, отметил, что после соответствующей проверки оснований для недоверия новым кандидатам не выявлено.