09:50 20.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент сегодня выступит с ежегодным посланием к депутатам

Ежегодно президент Украины 20 сентября, выступает перед народными депутатами с посланием. Так, сегодня гарант Петр Порошенко будет вещать в кулуарах Верховной Рады о внутреннем и внешнем положении Украины.

Президент сегодня выступит с ежегодным посланием к депутатам

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Отметим, что ежегодное послание главы государства стоит первым в повестке дня. После чего парламентарии планируют рассмотреть сразу несколько законопроектов. Известно, что они будут касаться стратегического курса государства в ЕС.

"Я убежден, что ВР поддержит мои президентские конституционные изменения, где мы закрепим путь развития нашего государства, этот цивилизационный выбор, как европейский, так и евроатлантический. Мы закрепим его в нашей Конституции, начав этот процесс именно сегодня", – заявил Порошенко.

Также председатель парламента Андрей Парубий анонсировал рассмотрение ряда неотложных вопросов и повторное голосование по некоторым законам.

 Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Верховная Рада Украины внесла некие изменения в закон, который защищает правовой и социальный статус военнослужащих. Отметим, что закон призван социально защищать и создавать благоприятные условия для украинских военных, которые приехали из оккупированных территорий.


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