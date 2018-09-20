Президент сегодня выступит с ежегодным посланием к депутатам

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Отметим, что ежегодное послание главы государства стоит первым в повестке дня. После чего парламентарии планируют рассмотреть сразу несколько законопроектов. Известно, что они будут касаться стратегического курса государства в ЕС.

"Я убежден, что ВР поддержит мои президентские конституционные изменения, где мы закрепим путь развития нашего государства, этот цивилизационный выбор, как европейский, так и евроатлантический. Мы закрепим его в нашей Конституции, начав этот процесс именно сегодня", – заявил Порошенко.

Также председатель парламента Андрей Парубий анонсировал рассмотрение ряда неотложных вопросов и повторное голосование по некоторым законам.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины внесла некие изменения в закон, который защищает правовой и социальный статус военнослужащих. Отметим, что закон призван социально защищать и создавать благоприятные условия для украинских военных, которые приехали из оккупированных территорий.