10:07 20.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 сентября, подписал законопроект №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".

Президент подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17

Его автором является спикер Верховной рады Андрей Парубий. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной рады.

Согласно документу, он вступит в силу с дня опубликования.

Так, в частности, закон предусматривает увеличение количества членов Центризбиркома с 15 до 17 человек. Таким образом, теперь все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в понедельник вечером внес в парламент законопроект, которым предлагается увеличить количество членов ЦИК до 17 человека.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 19 сентября, поддержала предложение главы парламента Андрея Парубия и увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.


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