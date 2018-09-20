Президент подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17

Его автором является спикер Верховной рады Андрей Парубий. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной рады.

Согласно документу, он вступит в силу с дня опубликования.

Так, в частности, закон предусматривает увеличение количества членов Центризбиркома с 15 до 17 человек. Таким образом, теперь все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в понедельник вечером внес в парламент законопроект, которым предлагается увеличить количество членов ЦИК до 17 человека.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 19 сентября, поддержала предложение главы парламента Андрея Парубия и увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.