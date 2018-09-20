Новый состав ЦИК заработает уже через неделю

Народные депутаты, которые сегодня были избраны в ЦИК сначала должны сложить депутатские полномочия и примем присягу. Об этом рассказал журналистам в четверг, 20 сентября, народный депутат Ирина Ефремова, которая была избрана членом комиссии.

По ее словам, на повестке дня нового состава ЦИК стоит проведение выборов в территориальных общинах. При этом она заверила, что будет тщательно изучать вопрос о том, чтобы в территориальных общинах состоялись выборы, которые заблокировала ушедшая избирательная комиссия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Рада назначила новый состав ЦИК. В комиссию назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается, и одно место в комиссии остается вакантным.