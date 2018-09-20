22:15 20.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Новый состав ЦИК заработает уже через неделю

Обновленный состав Центральной избирательной комиссии начнет свою работу уже через одну неделю.

Новый состав ЦИК заработает уже через неделю

Народные депутаты, которые сегодня были избраны в ЦИК сначала должны сложить депутатские полномочия и примем присягу. Об этом рассказал журналистам в четверг, 20 сентября, народный депутат Ирина Ефремова, которая была избрана членом комиссии.

По ее словам, на повестке дня нового состава ЦИК стоит проведение выборов в территориальных общинах. При этом она заверила, что будет тщательно изучать вопрос о том, чтобы в территориальных общинах состоялись выборы, которые заблокировала ушедшая избирательная комиссия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Рада назначила новый состав ЦИК. В комиссию назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается, и одно место в комиссии остается вакантным.


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