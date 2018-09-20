Депутаты сегодня попробуют изменить состав ЦИК и внести изменения в Конституцию

Также сегодня депутаты попытаются внести изменения в Конституцию Украины, то есть принять проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Вместе с тем, как сказано в повестке дня заседания Рады, опубликованном на официальном сайте парламента, утреннее пленарное заседание начнется с ежегодного послания президента Украины Петра Порошенко о внутреннем и внешнем положении Украины.

После чего народные депутаты рассмотрят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров".

Напомним, во вторник, 18 сентября, Верховная рада приняла в первом чтении за основу и в целом законопроект №9090 "О внесении изменений в статью 6 закона" О Центральной избирательной комиссии". Закон предусматривает, что количество членов Центризбиркома увеличивается с 15 до 17.

Как сообщал УРА-Информ, вчера вечером Андрей Парубий подписал законопроект №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссиии" своего авторства и отправил его на подпись президенту.