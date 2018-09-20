13:15 20.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты направили в КСУ изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО

Народные депутаты Украины в четверг, 20 сентября, отправили на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию,

Депутаты направили в КСУ изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО

Соответствующее решение поддержали 321 парламентарий. Таким образом, проект постановления №9037-П о включении в повестку дня и направлении в КСУ данного проекта закона, в частности, предусматривает абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Проектом также планируется отнести к полномочиям парламента определение основ внутренней и внешней политики, реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.

Также предполагается определить, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, предусматривается, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 3 сентября, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект изменений в Конституцию Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, внесены будут изменения в статьи 85, 102 и 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента Украины, а также Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направления.


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