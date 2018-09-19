В Раде предлагают внести правки в Конституцию касательно Крыма

Отмечается, что недавно в США была принята декларация по Крыму, которая стала квинтэссенцией политики США по Крыму.

Как известно, в ней обозначены главные пункты, что страна е может изменять государственные границы, США категорически не признают оккупацию Крыма и ожидают этого от всех стран. И самое главное Россия своими действиями сама спровоцировала такое отношение европейского общества к себе.

Народные избранники призывают наработать соответствующие требования относительно Крыма, а также разработать законопроекты по защите крымскотатарского народа.

Кроме того, Верховная Рада за год должна наработать все необходимые планы и законопроекты для возвращения оккупированного Россией Крыма.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине за время незаконной аннексии Крыма зафиксировала 42 случая насильственного исчезновения людей. Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополь.