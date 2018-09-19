07:30 19.09.2018 | Политика | Новости
100203928:Polishuk

В Нью-Йорке открылась сессия Генассамблеи ООН

Во вторник поздно вечером, 18 сентября, в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

В Нью-Йорке открылась сессия Генассамблеи ООН

В повестку дня сессии, которую возглавила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанде Эспиноза Гарсес, планируется включить более 175 вопросов в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, разоружения, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитию международного права.

Важное место в обсуждении займет тематика содействия экономическому развитию и принятию глобальных соглашений по миграции и беженцам.

Вместе с тем, как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, основной темой Генассамблеи выбрано тему "Сделаем ООН ближе к интересам всех людей: глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и устойчивых обществ", а вопрос освобождения Олега Сенцова и других украинских пленников Кремля должен стать одним из основных.

Напомним, в рамках Генассамблеи ООН 26 сентября ожидается выступление Президента Украин Петра Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, на заседание Генеральной ассамблеи ООН Украина готовит несколько "неприятных сюрпризов" для России, - сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.


Поделиться
Читайте также:
 
В Ужгороде вновь цвести магнолия - ФОТО Бизнес прогнозирует резкое увеличение доллара "Укравтодор" будет боротся с ямочным ремонтом Чиновника Одесской таможни попался на взятке
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив