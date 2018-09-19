В Нью-Йорке открылась сессия Генассамблеи ООН

В повестку дня сессии, которую возглавила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанде Эспиноза Гарсес, планируется включить более 175 вопросов в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, разоружения, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитию международного права.

Важное место в обсуждении займет тематика содействия экономическому развитию и принятию глобальных соглашений по миграции и беженцам.

Вместе с тем, как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, основной темой Генассамблеи выбрано тему "Сделаем ООН ближе к интересам всех людей: глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и устойчивых обществ", а вопрос освобождения Олега Сенцова и других украинских пленников Кремля должен стать одним из основных.

Напомним, в рамках Генассамблеи ООН 26 сентября ожидается выступление Президента Украин Петра Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, на заседание Генеральной ассамблеи ООН Украина готовит несколько "неприятных сюрпризов" для России, - сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.