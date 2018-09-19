19:14 19.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203975:labazovych

В НАБУ материал о новой прослушке Холодницкого назвали фейком

Представительство антикоррупционной структуры сообщило, что не имеет ни малейшего отношения к настройкам прослушивания кабинета главы САП Назара Холодницкого. Соответствующее заявление обнародовано в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

В НАБУ материал о новой прослушке Холодницкого назвали фейком

Как отметили в НАБУ, какая-либо информация об аресте руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не соответствует действительности. Вместе с тем члень бюро подчеркнули, что неправдивая новость була направлена в структуру подразделения полиции и другие источники.

"Попыток установить оборудование для прослушивания кабинета руководителя САП со стороны НАБУ не было", - заявили в бюро.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что будет просить в суде об избрании министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога.


Поделиться
Читайте также:
 
Скончалась народная артистка Украины - ФОТО, ВИДЕО Глава внешнеполитической комиссии Национального совета Швейцарии хочет отменить антироссийские санкции Интрига года. Смогут ли СМИ доказать, что говорят правду? Комитет ВР по нацбезопасности не поддержал проект бюджета на 2019 год
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив