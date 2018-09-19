В НАБУ материал о новой прослушке Холодницкого назвали фейком

Как отметили в НАБУ, какая-либо информация об аресте руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не соответствует действительности. Вместе с тем члень бюро подчеркнули, что неправдивая новость була направлена в структуру подразделения полиции и другие источники.

"Попыток установить оборудование для прослушивания кабинета руководителя САП со стороны НАБУ не было", - заявили в бюро.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что будет просить в суде об избрании министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога.