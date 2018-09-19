02:00 19.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Укравтодор" будет боротся с ямочным ремонтом

Глава компании "Укравтодор" Славомир Новак заявил, что в Украине может закончится ямочный ремонт. Так, за пять лет в Украине могут завершится ямочные ремонты на всех магистралях страны.

Об этом он рассказал в ходе форума Европейской Бизнес Ассоциации.

Новак утверждает, что для Украины очень важно показать, что государство стремится и делает все возможное на пути к ЕС.

Кроме того, ямочный ремонт в отличии капитального не является ремонтом как таковым.

В государственный бюджет 2019 заложено финансовую поддержку на ремонтные роботы дорог, в размере 57 млрд. грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что реализация  транспортной стратегии до 2030 года будет стоить 60 миллиардов долларов.


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