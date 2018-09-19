"Укравтодор" будет боротся с ямочным ремонтом

Глава компании "Укравтодор" Славомир Новак заявил, что в Украине может закончится ямочный ремонт. Так, за пять лет в Украине могут завершится ямочные ремонты на всех магистралях страны.
Об этом он рассказал в ходе форума Европейской Бизнес Ассоциации.
Новак утверждает, что для Украины очень важно показать, что государство стремится и делает все возможное на пути к ЕС.
Кроме того, ямочный ремонт в отличии капитального не является ремонтом как таковым.
В государственный бюджет 2019 заложено финансовую поддержку на ремонтные роботы дорог, в размере 57 млрд. грн.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что реализация транспортной стратегии до 2030 года будет стоить 60 миллиардов долларов.