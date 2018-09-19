"Укравтодор" будет боротся с ямочным ремонтом

Об этом он рассказал в ходе форума Европейской Бизнес Ассоциации.

Новак утверждает, что для Украины очень важно показать, что государство стремится и делает все возможное на пути к ЕС.

Кроме того, ямочный ремонт в отличии капитального не является ремонтом как таковым.

В государственный бюджет 2019 заложено финансовую поддержку на ремонтные роботы дорог, в размере 57 млрд. грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что реализация транспортной стратегии до 2030 года будет стоить 60 миллиардов долларов.