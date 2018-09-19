14:37 19.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизе

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о соглашении на безвизовое посещение Восточной Республики Уругвай.

Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизе

Отмечается, что такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Для подписания и утверждения соответствующего документа министры уполномочили Полномочного посла Украины в Восточной Республике Уругвай Юрия Дюдина.

Добавим, правительство Украины продолжает работать над подписанием с разными странами договора об взаимной отмене виз. Именно такие возможности предоставят украинцам право на перебивание в любой стране без дополнительных документов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом. В ходе саммита Украина – ЕС МИД было поручено передать Еврокомиссии Национальный Доклад о выполнение украинским государством критериев безвизового режима.


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