Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизе

Отмечается, что такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Для подписания и утверждения соответствующего документа министры уполномочили Полномочного посла Украины в Восточной Республике Уругвай Юрия Дюдина.

Добавим, правительство Украины продолжает работать над подписанием с разными странами договора об взаимной отмене виз. Именно такие возможности предоставят украинцам право на перебивание в любой стране без дополнительных документов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом. В ходе саммита Украина – ЕС МИД было поручено передать Еврокомиссии Национальный Доклад о выполнение украинским государством критериев безвизового режима.