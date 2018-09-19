Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизе

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о соглашении на безвизовое посещение Восточной Республики Уругвай.
Отмечается, что такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.
Для подписания и утверждения соответствующего документа министры уполномочили Полномочного посла Украины в Восточной Республике Уругвай Юрия Дюдина.
Добавим, правительство Украины продолжает работать над подписанием с разными странами договора об взаимной отмене виз. Именно такие возможности предоставят украинцам право на перебивание в любой стране без дополнительных документов.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом. В ходе саммита Украина – ЕС МИД было поручено передать Еврокомиссии Национальный Доклад о выполнение украинским государством критериев безвизового режима.